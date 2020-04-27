İşten çıkarılanlar maaş alabilir mi? Hangi tarihten sonra işten çıkarılma yasaklandı?

Koronavirüs salgınına karşı önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı ve yasa ile üç ay boyunca işverenler işçi çıkaramayacak. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre, hem yasa tasarısı gündeme gelene kadar hem de Meclis’te tasarının görüşmeleri sürerken işten çıkarmalar oldu. Hal böyle olunca da okuyuculardan, ‘Şu tarihte işten çıkarıldım, yasa beni de kapsıyor mu, kapsamıyorsa ne yapmam lazım?’ benzeri sorular da artmaya başladı. Yasa 17 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlandı ve bu tarihten sonrası için işverenler, üç ay boyunca çalışanlarını işten çıkaramayacak. Yeni uygulama 17 Nisan öncesinde işten çıkarılanları kapsamıyor.

Kimler işsizlik maaşına başvurabilir?

Peki, bu tarihe kadar işten çıkarılanlar ne yapacak? İşsizlik maaşına, bir başka adıyla da işsizlik ödeneğine başvuracak. Maaştan da işten çıkarılmadan önce son 120 sigortalı olarak çalışanlar ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabilir. İşsizlik maaşı alabilmek için de İŞKUR’a şahsen başvurulması gerekiyor. Başvuruyu da işten çıkarıldığınız tarihten sonraki 30 gün içinde yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı kapsamında da son 4 ay asgari ücretle çalışan 1.168 lira, son 4 ay 3.500 lira maaş ile çalışan 1.389 lira maaşı alabilecek. Ne kadar süreyle alınacağına gelince; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 6 ay, 900 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar 8 ay, bin 80 gün prim ödemiş olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabilecek.