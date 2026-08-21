  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Karahasanoğlu fena yakaladı! Kuriş ve Kuytul’a olay soru: Memnun musunuz? Venezuela’da izi siliniyor! Maduro yokluğa mı terk edildi? SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor! Ferhat Abdi Şahin resmen duyurdu Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı! Türkler daha yeni başlıyor Netanyahu'nun 'Türkiye' planı ters tepti! İsrail’de muhalefet ayaklandı Geri adım atmıyor: Putin'den nükleer çıkış! Neler oluyor? Türkiye neden sallanıyor? Marmara ve Çankırı'nın ardından şimdi de Simav! Pakistan'dan ABD'ye Keşmir resti! Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı Batılı ülkelerden İsrail’e ortak bildiri: Derhal geri çekin! 'Çocuklarımızı İnstagram öldürdü!'
Spor Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber!
Spor

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace'tan sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, 21 gollük geçen sezonun ardından Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Senegalli yıldızı bırakmayacaklarını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace'tan sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, 21 gollük geçen sezonun ardından Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Senegalli yıldızı bırakmayacaklarını açıkladı.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr'ın geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı. Senegalli hücumcunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Sage, oyuncunun ayrılığına kapıyı kapatarak, "Onu kadromuzda tutacağız" dedi.

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

Pierre Sage, Sarr'ın takım içerisindeki önemini vurgulayarak, "Sarr, kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu oynayabilecek." dedi. Bu açıklama, Sarr'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın transfer planları açısından kötü haber olarak değerlendirildi.

 

GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI

Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla 2025-2026 sezonunda etkili bir performans sergiledi. Senegalli futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Premier League'de 28 karşılaşmada 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyon olduğu UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 maçta 9 gol kaydetti.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ OLDU

Sarr, ortaya koyduğu performansla geçen sezon Crystal Palace'ın en skorer futbolcusu oldu. Senegalli yıldız ayrıca taraftarların oylarıyla kulüpte yılın oyuncusu seçildi.

 

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Crystal Palace, Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Batrakov yola çıktı resmen geliyor! 'Galatasaray'a transfer olacağım'
Batrakov yola çıktı resmen geliyor! 'Galatasaray'a transfer olacağım'

Spor

Batrakov yola çıktı resmen geliyor! 'Galatasaray'a transfer olacağım'

Galatasaray, Batrakov transferini resmen açıkladı
Galatasaray, Batrakov transferini resmen açıkladı

Spor

Galatasaray, Batrakov transferini resmen açıkladı

Aleksey Batrakov ile 5 yıllık imza! Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk transfer
Aleksey Batrakov ile 5 yıllık imza! Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk transfer

Spor

Aleksey Batrakov ile 5 yıllık imza! Galatasaray’dan 25 milyon Euro’luk transfer

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait
Gündem

Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait

Gözaltına alınan isimlerin ve sosyal medyadaki destekçilerinin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik baskın ile ilgili asılsız pay..
Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok
Gündem

Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok

Adana'da düzenlenen ‘Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un Kadir Gecesi'nde düzenlediği sohbette çocuklar yüzünden..
Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!
Gündem

Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak hukuki adımlardan PKK’lıların dönüş takvimine, Abdul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23