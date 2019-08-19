0553 313 94 23

İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek

Van’da HDP’li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması kararına destek verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:29
İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek

Van’da HDP’li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması kararına destek verdi.


Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ile 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 koduyla işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan Abdulvahap Şipi isimli şehit çocuğu, kayyum atamasının işten çıkarılan şehit ailelerine umut olduğunu belirtti. 31 Mart seçimleri sonrası HDP’li belediyede kendilerine mobbing uygulandığını, görev yerlerinin değiştirildiğini ve ardından işten çıkarıldığını ifade eden Şipi, “Şehit çocuğu olduğumuz için bizi rencide ederek zarar görmemiz istendi. Daha sonra iyi niyeti suistimal diye bir kodla iş haklarımızı feshettiler. Şu an ne bir kuruma girebiliyoruz ne de tazminatımızı alabiliyoruz. Biz şehit aileleri olarak bu şekilde mağdur olduk. Kayyum ataması bizler için bir güvence oldu. HDP onlara dokunamayacak ve kayyum onları koruyacaktır” dedi.


3 kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar ise, kayyum atamasının işten çıkarılanlar için bir umut olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine saldırı
    1. Kuzey İrlanda'da güvenlik güçlerine..
    2. Sivas Barosunda ihraç
    3. Merkez Bankası'ndan kritik hamle!
    4. GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik..
    5. Kahramanmaraş’ta iki otomobil..
    6. Elazığ Valisi Kaldırım, Vali Epcim’i..
    7. Denizli’de yeni otobüs hatları 23..
    8. Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik..
    9. Muğla'da kayalıklardan düşen turist öldü
    10. Yüzlerce asistan, binlerce öğrenci..
    11. İran dünyaya açıkladı! Müzakere..
    12. "Rum liderliği, mutabakatlara..
    13. İşten çıkarılan şehit ailelerinden..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Yaz aylarında hamileler için 7 altın..
    16. Huder’den adli yıl açılış açıklaması
    17. Huder’den Adli Yıl açılışı..
    18. Kayınpederi tarafından öldürülen kadın..
    19. Taksim’de turist kadınlara dehşeti..
    20. 10 yaşındaki kızının yanında eski..
    21. Samsun Barosu Başkanı Gürbüz: “Adli..
    22. Bakan yardımcısı kaza yaptı! Ağır..
    23. Manisa Milletvekili Aydemir'in acı günü
    24. Nevşehir’de feci kazada ölenlerin..
    25. 230 metreden Kelebekler Vadisi’ne..
    26. Çevre yolu, RTE Bulvarı bağlantısı..
    27. Şehitkamil’de giysilere ikinci bir..
    28. ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki..
    29. Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
    30. Adıyaman’da kuş figürlü mozaik bulundu
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!