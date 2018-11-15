İstemezükçülerin yeni hedefi şehir hastaneleri

Sağlık alanında çığır açan ve sayıları giderek artan şehir hastaneleri, otel konforuyla göz kamaştırırken, Türk Tabipler Birliği’nden yine aykırı bir açıklama geldi. TTB, şehir hastanelerinin Türkiye’de sağlık sisteminin sonu olacağına iddia etti.

Şehir hastaneleri milletin geleceği açısından önemli!

Mersin, Adana ve Yozgat şehir hastanelerinde uzman kişiler tarafından yapılan araştırmaların mevcut olduğunu söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Şehir hastanelerimiz gerçekten vatandaşın hastane hastane dolaşmasının önüne geçen bir uygulamayı getirmiş oldu. Şehir hastanelerinin Türkiye’de sağlık sisteminin sonu olacağı yönündeki açıklamalar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Çünkü şehir hastaneleri Türkiye’nin yeni yüzü. Vatandaşa hizmet noktasında geniş, ferah imkanların olduğu çalışanların daha temiz mekanlarda çalışacağı mekanlar. Yeni Türkiye’nin yeni döneminde modern hastaneleri ile vatandaşa kaliteli hizmetlerini temiz ortamlarda verilmesi bu milletin geleceği açısından önemli” diye konuştu.

Hastaya hizmet noktasında mükemmel bir uygulama

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de, “Şehir hastanelerinin hastalara konforlu bir şekilde 5 yıldızlı otel düzeyinde hizmet vermesi oldukça önemli. Bunun işlevi noktasında elbette eksiklikler olabilir. Acaba bu hastaneleri ziyaret edip çalışmaları takip ediyorlar mı? Şehir hastaneleri bugün hastanın ve yakınının rahat edebileceği bir ortam. Şehir hastanelerini yerinde gezerek bilgiler aldım. Hastaya hizmet noktasında mükemmel bir uygulama” dedi.