İstemem yan cebime koy! TKP'den 'Sizin partinize geçebilirim' diyen Meral Akşener'e cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyaret ettiği Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın "Bazı vatandaşlar bize gelip AK Parti’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum” demişti.

Meral Akşener de Başkan Soner Yalçın’a destek vererek "Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur" diye konuşmuştu.

"İstemem yan cebime koy"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İYİ Parti’deki TKP açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adeta 'İstemem yan cebime koy' diyen Okuyan "Akşener TKP’ye gelmez. Neden gelsin? Yıllarını komünizme karşı mücadeleye vermiş. Ama illa soruyorsanız, böyle bir başvuru olursa ne yaparsınız diye kısaca yanıtlayayım. Ne olduğunu anlamaya çalışırız, kendisini dinleriz. Bu değişimin halkımızın geçmişte ve bugün yaşananlara ilişkin karanlık noktaların aydınlanmasında yararı olup olmayacağını görürüz. Bir özürün çok ötesi söz konusu. TKP üyeliği ise bambaşka bir konu. Partimize eskiden AKP’ye, hatta MHP’ye üye olanlar katılıyor, gerçekten samimi bir değişim geçirdilerse... Ancak Meral Akşener’in durumu farklı. Partimize üye olabileceğini sanmam. Dediğim gibi onun da böyle bir niyeti yok zaten. TKP o kadar uzak ki bir imkansızlığı belirtmek için partimizin adını veriyorlar.” şeklinde konuştu.