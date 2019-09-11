İsteğe bağlı sigortalı nasıl yapılır? | İsteğe bağlı sigorta kimler yaptırabilir?

Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden sadece biridir. Çalışanlar nasıl emekli olurum, ne zaman emekli olacağım? Sorularını hem kendine soruyor hem de çalışan SSK’lı ise SGK’ya emekli sandığı ise BağKur’a soruyor. İnsanlar belirli bir yaştan sonra çalışma hayatında yorgunluk hissediyor. İşin stresi ve işin çalışma şartına ilişkin zorluklarda eklenince çalışan çalışmadan emekli nasıl olunur? Sorusunun peşine düşüyor. Çalışmadan da emekli olunmakta nasıl mı? İsteğe bağlı sigortalılıkla. Peki isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? İsteğe bağlı sigorta ödenemi nasıl yapılır? Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırır? isteğe bağlı sigortalı yaptırma şartları ve gerekli belgeler neler?

İşyerinden istifa eden bir çalışan isteğe bağlı sigorta yaptırabilir mi? Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Prof. Dr. Cem Kılıç isteğe bağlı emeklilik konusundaki yazısında “İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu şekilde emekli olabilirler.” diye yazdı. Cem Kılıç’ın isteğe bağlı emeklilik konusundaki açıklaması şöyle: “İsteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart ise isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.

İsteğe bağlı sigorta emeklilik şartları 2019 neler? 18 yaşın altındaki bir kişi, sigortalı olması gerektirecek şekilde çalışan bir kişi, SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı alan bir kişi isteğe bağlı sigortalı olamaz. Ancak SGK’dan babasının ölümü nedeniyle ölüm aylığı almakta olan kişi isteğe bağlı sigortalı olabilir. Çünkü ölüm aylığı kişiye kendi sigortalılığı nedeniyle bağlanmamıştır. Bu sebeple, dul yetim aylığı alan kişiler de isteğe bağlı sigortalı olabilir. İsteğe bağlı sigortalı olmak için sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak şarttır. Ancak 4/a’lı olarak ay içerisinde 30 günden az çalışanlar, yani part-time istihdam edilenler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İş yerinden istifa eden bir kişi isteğe bağlı sigortalı olursa, emekliliğine kaç gün kaldığını kontrol etmeli. Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar eski adıyla SSK’lı olarak çalışan bir kişi emekliliğine 4 yıl kala isteğe bağlı sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Bu nedenle, son 1.261 gün kuralına dikkat ederek bu kararın alınması gerekiyor.”