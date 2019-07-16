İsteğe bağlı ödeyerek emekli olmak mümkün

Soru: Benim kocam geçmişte terzi dükkânını benim adıma açmıştı. 1999 Haziran ayından 2011 Aralık ayına kadar 4530 gün Bağ-Kur prim ödemesi yapıldı. Ben 1965 doğumluyum. Nasıl emekli olabilirim? Nalan H.

Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlamış olan kadınlar 5400 gün prim ödenmesi koşuluyla 56 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olmak için gerekli 5400 gün primden 870 gün eksik kalmış. Bu durumda SGK’ya isteğe bağlı sigortalılık başvurusu yaparsanız ve primleri düzenli öderseniz 2 yıl 5 ay sonra 5400 gün priminiz oluşur. Bu ödeme tarihinde 56 yaşını da tamamlamış bulunacağınızdan emekli olma hakkını kazanırsınız. 870 gün primi SSK’lı çalışarak da tamamlamanız mümkün.