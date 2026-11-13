‘İstediğimiz altyapıları gizlice durdururuz’ dedi! Yapay zeka Bill Gates’in kendi şirketini vurdu

Bill Gates, Amerikan yayın kuruluşu FT Live’e yaptığı açıklamada: “Hastaneler, elektrik şirketleri, bankalar gibi yerleri, yapay zeka kullanarak saldırıya uğratabilecek hale geliyoruz. Saldırı yapay zekasına 'Şu hastaneyi durdur' ya da 'Şu bankayı karıştır' diye emir verirseniz, izleme sistemlerini ve güvenlik önlemlerini tamamen aşarak, kendi başına bozabilir ya da durdurabilir. Üstelik, kripto varlıklar (sanal para) kullanılarak para kazanma yolları yaygınlaştığı için, önümüzdeki birkaç yılda siber saldırılar inanılmaz derecede artacak. Dahası, saldırıya uğrayan taraf, 'Saldırı geliyor' diye bir uyarı olmadan, bir şey fark etmeden vurulacak” ifadelerini kullandı.

KENDİ ŞİRKETİ MICROSOFT DURDU!

Bill Gates’in “Yapay zeka kullanırsak, önemli altyapıları gizlice durdurabilir hale geliyoruz. Üstelik bu gelecekte giderek artacak” şeklindeki uyarısının ardından kendi şirketi Microsoft’un tüm dünyada büyük aksaklıklar yaşaması ilgi çekti. Başta Outlook ve Exchange (e-posta gönderme/alma) olmak üzere Microsoft Teams, Copilot ve genel Microsoft 365 gibi Microsoft hizmetlerinde dünya genelinde erişim ve bağlantı sorunları yaşanması dikkat çekti.