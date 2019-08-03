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İstediği ilacı yazmayan doktora saldırdı, hastaneyi birbirine kattı!

Gaziantep'te akşam saatlerinde psikiyatri hastası şahıs, istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı, hastaneyi birbirine kattı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
İstediği ilacı yazmayan doktora saldırdı, hastaneyi birbirine kattı!

Gaziantep'te akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı.

Yeşil reçeteyle alınabilen ilacı istedi

İddia göre, psikiyatri hastası olan M.P., Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi. Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı.

Hasta gözaltına alındı

Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
  1. Gaziantep
  2. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi
  3. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Doktor Salih K.

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