Geçtiğimiz haftalarda LGS sınavı yapıldı. Haziran ayının son hafta sonunda ise YKS gerçekleştirilecek. Üç oturum şeklinde yapılacak olan sınava girecek olan adaylar, hayallerine kavuşmak için hangi duaları okumaları gerektiğini merak ediyor. Peki, bir dileğin gerçek olması için hangi dua okunur?

İstediği bir şeyin olması için dua | Dilek duası nasıl okunur?

Sınava girip başarılı olmak isteyenler ya da bir hayaline ulaşmak isteyenler dilek duasının okunuşunu, dilek duasının okurken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırıyor. Dilek duasını okumadan önce Fatiha’yı okumalısınız. Ardından da üç kez dilek duasını okumanız gerekiyor. Dilek duası okumadan önce abdest alınması da tavsiye ediliyor.

Dilek Duası Arapça Okunuşu

'Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.'

Dilek Duası Türkçe Okunuşu

‘Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah'ım. Kendisinden hiçbir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah'a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım.’

Peygamber Efendimizin dilek duası

"Allahumme eslıh zate beynina ve ellif beyne gulubina vehdina subule's-selami ve neccina mine'z-zulumati ile'n-nuri ve cennibe'l -fevahişe ve zahera minha ve ma betan. Allahumme barik lena fi esmaina ve ebsarina ve gulubina ve ezvacina ve zürriyatina ve tub aleyna inneke ente't-tevvabu'r-rahim. Ve'c-alna şakirine li ni'ğmetike musnine biha gabiline leha ve etemmeha aleyna." - Taberani, Hakim