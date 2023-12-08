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Spor İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! Üç büyüklerin rekipleri şaşırttı!
Spor

İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! Üç büyüklerin rekipleri şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 15:36:00 -
İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! Üç büyüklerin rekipleri şaşırttı!

Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş - Eyüpspor'la, Fenerbahçe - Adanaspor'la, Galatasaray Ümraniyespor'la ve Trabzonspor - Manisa FK ile eşleşti.

Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş - Eyüpspor'la, Fenerbahçe - Adanaspor'la, Galatasaray Ümraniyespor'la ve Trabzonspor - Manisa FK ile eşleşti.

Geride kalan sezon Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan itibaren katılım gösterdi.

Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş - Eyüpspor'la, Fenerbahçe - Adanaspor'la, Galatasaray Ümraniyespor'la ve Trabzonspor - Manisa FK ile eşleşti.

TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu:

???? Beşiktaş-Eyüpspor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

???? Karagümrük-Kırklarelispor

???? Başakşehir-Boluspor

???? Alanyaspor-Samsunspor

???? Sivasspor-Keçiörengücü

???? Fenerbahçe-Adanaspor

???? Galatasaray-Ümraniyespor

???? Gaziantep FK-Bodrum FK

???? Ankaragücü-Rizespor

???? Hatayspor-Sakaryaspor

???? Antalyaspor-Pendikspor

???? Kasımpaşa-Bandırmaspor

???? Kayserispor-Gençlerbirliği

???? Konyaspor-Göztepe

???? Adana Demirspor-24 Erzincanspor

???? Trabzonspor-Manisa FK

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ TURA YÜKSELEN TAKIMLAR:

Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Alanyaspor, Bandırmaspor, Kasımpaşa, Bodrum FK, 24 Erzincanspor, Sakaryaspor, Boluspor, Ümraniyespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Göztepe, Kırklarelispor, Konyaspor, Hatayspor, Kayserispor, Trabzonspor, Manisa FK, Sivasspor Gaziantep Fk, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor

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