İşte yüzde 355 kar eden Koç'un Fenerbahçe'ye taktığı borç!

Gezi isyanının yerli ayağını oluşturan Koç, Fenerbahçe'ye 6.8 milyar lira borç taktı.

Fenerbahçe Kulübünün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6.8 milyar lira (376 milyon euro) olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6.8 milyar lira olduğu belirtildi.

İlk altı ayda yüzde 317 kâr eden Koç Holding, üçüncü dönemde de yüzde 355 kâr elde etti

Gezi isyanına destek veren ve AK Parti iktidarına zaman zaman parmak sallamaya kalkan Koç Holding, 2022 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu da açıkladı. Buna göre holding, temmuz-ağustos döneminde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artışla 7,3 milyar TL’den 33,1 milyar TL’ye yükseltti.

Koç Holding’in ocak-eylül dönemi net kârı da yıllık yüzde 336 artışla 16,5 milyar TL’den 72 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen sene üçüncü çeyrekte 91,7 milyar TL olan holdingin toplam hasılatı, bu sene aynı dönemde yüzde 185 artışla 261 milyar TL’ye yükseldi. Ocak-eylül döneminde de toplam hasılat yıllık yüzde 189 artışla 646,9 milyar TL’ye ulaştı.

Ocak-eylül döneminde toplam 24,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlarımızı ve değer yaratma odaklı iş anlayışımızı kararlılıkla sürdürdük. Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile yılın ilk 9 ayında başarılı sonuçlar elde ettik” dedi.

Tüpraş'tan vatandaşlara kazık! Yüzde 1135 kâr yapmıştı

Motorin ve benzinde yaşanan zamlarda da Koç'un parmağı olduğu ortaya çıkmıştı. Tüpraş'ın akaryakıt oyunu ortaya çıkmış ve yüzde 1135 kar elde ettiği açıklanmıştı.

Rafinelerin akaryakıt oyunu

Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir, Türkiye'deki rafinerilerin vatandaşa büyük kazık attığını açıklamış ve Rusya'dan ucuza aldıkları petrolü dünya piyasalarındaki fiyat üzerinden Türk vatandaşlarına satarak büyük karlar elde ettiği belirlenmişti.

O rafineler arasında bulunan TÜPRAŞ, 2022 yılının ilk altı ayındaki kârını 2021 yılının ilk altı ayına göre yüzde 1135 olarak açıklamıştı.