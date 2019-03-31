0553 313 94 23

İşte yurt genelinde seçim havası ve sıcaklıklar...

Türkiye yarın sandık başına gidecek. Pekiyi, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, yurdun batısında parçalı bulutlu bir hava hakim. İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda ise yer yer sağanak yağış görülüyor. Yurdun doğusunda ise soğuk havanın yanı sıra kar yağışı bekleniyor

31 Mart 2019 Pazar 07:16
İşte yurt genelinde seçim havası ve sıcaklıklar...

Türkiye yarın, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre seçim günü yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları değişmeyecek. 

Yurdun batısı parçalı bulutlu

Yurt genelinde yurdun batı kesimi, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesi ile Akdeniz'in batısında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar değişmezken Batı Anadolu'da yer yer sağanak yağış görülüyor.

İç Anadolu'da sağanak var

İç Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağış hakim. Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmini yapılıyor. Yağışlı hava Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de söz konusu. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur da olabileceği belirtiliyor.

Akdeniz'in doğusu yağışlı

Akdeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor. Yağış kuşağı Hatay'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor.

Doğu Anadolu'da kar var

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Kars'ta sıcaklık 0'a kadar inerken Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır. 

İllere göre hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı bulutlu 7

İSTANBUL: Parçalı bulutlu 12

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu 17

ADANA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

BURSA: Parçalı bulutlu 13

ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu açık, yer yer yağışlı 11

ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

MERSİN: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 18

KASTAMONU: Parçalı bulutlu 9

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 10

TRABZON: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

ARTVİN: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 12

KARS: Yer yer kar yağışlı 0

ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

VAN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 8

DİYARBAKIR: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:16
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Van
  4. Kütahya
  5. Konya
  6. Kars
  7. Hatay
  8. Eskişehir
  9. Diyarbakır
  10. Ankara
  11. Ağrı
  12. hava durumu
  13. meteoroloji
  14. son dakika
  15. son dakika seçim günü hava durumu
  16. seçim günü hava nasıl olacak
  17. seçim günü yağmur var mı
  18. seçim havası
  19. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa yerel seçim sonuçları 2019 Bursa ilçeleri seçim sonuçları 31 Mart seçimleri Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları
    1. Bursa yerel seçim sonuçları 2019 Bursa..
    2. Seçim görevlileri ve oy pusulaları..
    3. Balıkesir yerel seçim 2019 son dakika..
    4. Türkiye sandık başında
    5. Jandarma oy pusulaları ve görevlileri..
    6. Antalya yerel seçim 2019 sonuçları |..
    7. İşte yurt genelinde seçim havası ve..
    8. Adana yerel seçim 2019 son dakika..
    9. Manisa yerel seçim sonuçları 2019 |..
    10. 31.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Camide katliam yapan terörist cezaevi..
    12. Türkiye sandık başında
    13. Oy pusulaları askeri helikopterle..
    14. 1 milyon 156 kişi ilk kez oy..
    15. İstanbul'da kaç seçmen oy kullanacak?
    16. Oy kullanma işlemi saat kaçta..
    17. Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro..
    18. Slovakya'da ilk kadın cumhurbaşkanı..
    19. Hayran kaldılar... Başbakan 'Biz de..
    20. Türkiye sandık başına gidiyor
    21. Venezuela tekrar diken üstünde!
    22. Tam 553 bin kişi... 24 saat boyunca..
    23. Araç bu hale geldi... Korkunç kaza
    24. 45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü
    25. Venezuela’da elektrikler yeniden gitti
    26. Ankara’da motosiklet ve otomobil..
    27. Başkent’te otomobil, 3 araca ve ekmek..
    28. ABD; El Salvador, Honduras ve..
    29. BM görevlisinden Yemen hükümetine..
    30. Karaköprü yerel seçim sonuçları son..
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak
    HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak