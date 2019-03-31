İşte yurt genelinde seçim havası ve sıcaklıklar...
Türkiye yarın sandık başına gidecek. Pekiyi, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, yurdun batısında parçalı bulutlu bir hava hakim. İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda ise yer yer sağanak yağış görülüyor. Yurdun doğusunda ise soğuk havanın yanı sıra kar yağışı bekleniyor31 Mart 2019 Pazar 07:16
Türkiye yarın, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre seçim günü yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları değişmeyecek.
Yurdun batısı parçalı bulutlu
Yurt genelinde yurdun batı kesimi, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesi ile Akdeniz'in batısında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar değişmezken Batı Anadolu'da yer yer sağanak yağış görülüyor.
İç Anadolu'da sağanak var
İç Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağış hakim. Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmini yapılıyor. Yağışlı hava Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de söz konusu. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur da olabileceği belirtiliyor.
Akdeniz'in doğusu yağışlı
Akdeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor. Yağış kuşağı Hatay'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor.
Doğu Anadolu'da kar var
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Kars'ta sıcaklık 0'a kadar inerken Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.
İllere göre hava durumu
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
ANKARA: Parçalı bulutlu 7
İSTANBUL: Parçalı bulutlu 12
İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu 17
ADANA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
BURSA: Parçalı bulutlu 13
ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu açık, yer yer yağışlı 11
ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
MERSİN: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 18
KASTAMONU: Parçalı bulutlu 9
SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 10
TRABZON: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
ARTVİN: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 12
KARS: Yer yer kar yağışlı 0
ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
VAN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 8
DİYARBAKIR: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11
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