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Sağlık İşte yurt dışından getirilen hasta sayısı
Sağlık

İşte yurt dışından getirilen hasta sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:46:00 -
İşte yurt dışından getirilen hasta sayısı

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısını açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “UÇAK VE HELİKOPTER AMBULANSLARLA SON 6 AYDA tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1.588’dir. 1.588 vakadan 510’U uçak ambulans, 1.078’İ helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377.”dedi.

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