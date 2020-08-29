İşte Yunanistan'ın içler acısı hali: Miçotakis'ten dikkat çeken görüntü!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump'ın Yunan Başbakan ile görüşmesinde diyalog çağrısında bulunurken görüşmeden paylaşılan bir fotoğrafta dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kullandığı telefon bile Yunanistan'a ait değil

Miçotakis, görüşmede ABD’li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak tahsis ettiği telefonu kullandığı görüldü.

Miçotakis’in elindeki ahizenin üzerindeki “Uyarı. ABD hükümetinin malı. ABD Dışişleri Bakanlığı” ifadeleri fotoğraf karesine yansıdı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı taşeron olarak kullandığı Yunanistan'ın bu içler acısı hali "telefon bile kendilerine ait değil" dedirtti.

Beyaz Saray'dan açıklama yapılmıştı

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Miçotakis ile görüştüğü açıklanmıştı.

Trump'ın görüşmede NATO müttefiki ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki geriliminden dolayı endişeli olduğu ifade edilmişti.