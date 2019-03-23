İşte Yunanistan'ın aklını alan yerli füze Yerli ve milli imkanlarla üretilen HİSAR füzesinin son fotoğrafı Yunanistan medyasında gündem oldu.

Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan, HİSAR projeleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Yüzde 100 başarı Alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR, test aşamalarında yüzde 100 başarı sağlıyor. Cem Doğut tarafından çekilen HİSAR'ın son fotoğrafı ise adeta bir resim tablosu gibi.

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