Asensio’ya kötü haber! TFF'den Fenerbahçe’ye ret!
Fenerbahçe'de son haftaların formda oyuncusu Marco Asensio için 10 numaralı forma başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi.
Fenerbahçe’de Jhon Duran'ın Zenit’e transferinin ardından 10 numaralı formanın Marco Asensio'ya verilmesi için TFF'ye başvuru yapıldı ancak federasyon kural gereği bu talebi geri çevirdi.
Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Asensio talepleriyle ilgili açıklama yaptı.
Türkiye gazetesinin konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız" ifadesini kullandı.
Asensio, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyiyordu.
