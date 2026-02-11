  • İSTANBUL
Asensio’ya kötü haber! TFF'den Fenerbahçe’ye ret!
Fenerbahçe'de son haftaların formda oyuncusu Marco Asensio için 10 numaralı forma başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi.

Fenerbahçe’de Jhon Duran'ın Zenit’e transferinin ardından 10 numaralı formanın Marco Asensio'ya verilmesi için TFF'ye başvuru yapıldı ancak federasyon kural gereği bu talebi geri çevirdi.

Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Asensio talepleriyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye gazetesinin konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız" ifadesini kullandı.

Asensio, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyiyordu.

Ysf

Federasyondan fb ye red, aman ne büyük olay. Hepsi fener lehine yapılan hakem kayırmalarını gölgeleme numarası. 10 no olsa ne olur 21 no olsa.

Myyt

Numara önemli değil, numaraları sahada yapsın yeter
