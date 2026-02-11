Tek yalanın bedeli 5 milyon lira! Sakın başıma gelmez demeyin!

'Şu bankalarda senin alakan var mı?' dediler. 'Yok' dedim. Ben de ziynet olduğunu, para olduğunu söyleyip, 'Seni biz emniyetini alabilmemiz için. Diyarbakır'da yakalanmışsın suçüstü, savcılık sana kâğıt getirdi, seni temize çıkarabilmemiz için. Ben, Komiser Volkan.' dedi sanırım. Sonra, 'Ben seni 155'ten arıyorum' dedi. 'Ben senin polis olduğunu nerden bileyim' dedim. 'İşte savcı ile irtibatlı' dedi, 'Savcı seni tutuklayacak ama temiz olduğunu ispat etmek istiyor' dedi.