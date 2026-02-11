Tek yalanın bedeli 5 milyon lira! Sakın başıma gelmez demeyin!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eskişehir'de yaşayan Kazım Kınık (69), telefonla irtibat kuran dolandırıcılara yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parasını kaptırdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde 9 Şubat'ta meydana geldi.

POLİS VE SAVCI YALANINA KANDI Cep telefonundan kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan şahıslar, Kazım Kınık'a hakkında soruşturma yapıldığının ve elindeki birikiminin savcılık tarafından değerlendirmek üzere alınacağını bildirdi.

POLİS VE SAVCI YALANINA KANDI Cep telefonundan kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan şahıslar, Kazım Kınık'a hakkında soruşturma yapıldığının ve elindeki birikiminin savcılık tarafından değerlendirmek üzere alınacağını bildirdi.

Parayı vermeyi kabul eden Kazım Kınık'ın yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerinde 57 adet Cumhuriyet altını, 12 adet 30 gram bilezik ve 3 bin euro'yu adresinden şüphelilerce teslim alındı.

Şüphelilerin adrese gelişi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.B., H.E. ve A.B.'yi İstanbul'a kaçmaya çalışırken Kocaeli'de yakalandı. Ekiplerce ele geçirilen yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para Kazım Kınık'a teslim edildi.

DOLANDIRICILAR TÜM SÜLALESİNİN İSMİNİ SAYDI Dolandırıcıların kendisini telefonla aradığını söyleyen Kınık yaşadıklarını şu sözlerele anlattı: "Dolandırıcılar telefonla aradılar; benim kimlik numaramı, bütün geçmiş ailemin hepsinin isimlerini, çocuğumu, kız kardeşlerimi, annemi, babamı, ölenimi, sağ olanımı, bütün hanımın tarafının kardeşlerini, annesini, babasını tümünün isimlerini söylediler.

"KİMSEYE DUYURMA" 'Senin ziynetin varmış. Bunları takip ediyorlar' dedi. 'Senin dibindeki komşun, ev komşun. Köyden seni şikâyette bulunmuş' dedi. Hanımın fotoğrafını kimliğinin üzerine bir kadın yapıştırmışlar, onu attılar. Benim kimliğimin üzerine bir adam yapıştırmışlar, onu attılar. 'Sen bunları tanıyor musun? Bunlar suçüstü yakalandı Diyarbakır'da' dediler. 'Gizli polisiz, çocuğuna söyleme, kimseye duyurma' dediler. Hem benim hem eşimin telefonunu meşgul ettiler. İkimizi de bir yerlere haber vermesin diye." dedi.

'Şu bankalarda senin alakan var mı?' dediler. 'Yok' dedim. Ben de ziynet olduğunu, para olduğunu söyleyip, 'Seni biz emniyetini alabilmemiz için. Diyarbakır'da yakalanmışsın suçüstü, savcılık sana kâğıt getirdi, seni temize çıkarabilmemiz için. Ben, Komiser Volkan.' dedi sanırım. Sonra, 'Ben seni 155'ten arıyorum' dedi. 'Ben senin polis olduğunu nerden bileyim' dedim. 'İşte savcı ile irtibatlı' dedi, 'Savcı seni tutuklayacak ama temiz olduğunu ispat etmek istiyor' dedi.

Kazım Kınık, "Elime güzelce saydım, kapıya geldiler, dolandırıcılara teslim ettim. Ondan sonra bana, 'Şimdi senin savcılık teslim alıp sana ait olduğunu tespit edecek, 20 dakika sonra sana teslim edecekler' dedi. Sonra dedim, 'Soyguncusunuz, ben polisim, sizi polise şikâyet edeceğim' dedim. Dolandırıcı, 'Ben zaten polisim' dedi. "Sen polis falan değilsin, sen soyguncusun da benim kafam durdu." dedim. Ondan sonra toplam 1 saat içerisinde polis geldi. Komşunun kamerasından görüntü aldılar. Sonra dolandırıcılar yakalandı. Yakalandığına dair 1 saat içerisinde bize haber geldi. Eskişehir İl Müdürlüğümüze, Asayiş Şube Müdürlüğümüze, Dolandırıcılık Büro Amirliğimize teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Altınlarım eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden. Çok memnunum. Allah razı olsun, teşekkür ederim." diye konuştu.

