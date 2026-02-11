Sivas'ta şehit babasına dilenci diyen adama bakın ne yaptılar!

  • İSTANBUL
Otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, bacağından vurularak yaralandı...

Otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, bacağından vurularak yaralandı.

Sivas'ta şehit babasına edilen hakaret nabızları yükseltmişti.

Özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü M.B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmıştı.

 

ŞEHİT BABASINA DİLENCİ DEDİ

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalkmıştı.

Büyük tepkiye neden olan görüntüler sonrası sürücü görevden alınmış, 3 ay hak mahrumiyeti verilmişti. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildiği sırada "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yapmıştı.

 

BACAĞINDAN VURULDU

Olaydan yaklaşık 4 ay sonra otobüs sürücüsü M.B. silahla yaralandı. Bacağından vurulan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

