Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!
Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

Evinde aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın, vefatından kısa süre önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Foto - Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

"Çemberimde Gül Oya" , "Kuruluş Osman" ve "Poyraz Karayel" gibi dizilerle hafızalara kazınan 45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Foto - Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU Erken yaşta ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Arslan'ın ölmeden önce yaptığı son paylaşım yürekler burktu.

Foto - Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmeden yalnızca saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa ait görüntüler paylaştığı görüldü.

Foto - Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

YAYINLADIĞI SON NOT… Tiyatro oyunundan bir video paylaşan Arslan, görüntüye “Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!” notunu düşmüştü.

Foto - Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

"NE KADAR ACI" YORUMLARI YAPILDI

Foto - Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajı ortaya çıktı! Okuyanların yüreği burkuldu!

Sevenleri gönderinin altına “Daha hikayesi duruyor kendi gitti, ne acı hayat Rabbim rahmet eylesin” , “Hayatın bu kadar ani, bu kadar acımasız olması çok üzücü” gibi yorumlar yaptı./ kaynak: haber7

