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İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ı getirdi.

13 Kasım 2018 Salı 23:20
İşte Yılmaz Vural'ın yeni takımı!

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vural'ın yarın takımla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

İkinci kez görevde

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

Son olarak Giresunspor'da çalışan futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor ve Göztepe'de görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:20
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Manisa
  7. Malatya
  8. Konya
  9. Kocaeli
  10. Mersin
  11. Giresun
  12. Gaziantep
  13. Elazığ
  14. Diyarbakır
  15. Denizli
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak
  20. Adana Demirspor
  21. Yılmaz Vural

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