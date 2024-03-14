  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB'den Gazze açıklaması: "Bugün söz konusu olan şey, halkın hayatta kalıp kalmamasıdır"

14 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

14 Mart 1831: Kühnî Abdürrahîm Dede'nin vefatı (Şair/Musikişinas)

Savunmada yerli, teknolojide yerli! ASELSAN duyurdu: Türk yapay zeka geliyor

SONAR Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Her kesimden oy alıyor'

Filistin Dışişleri Bakanı: Netanyahu iktidarda kalabilmek için savaşı uzatmak istiyor

ChatGPT'ye kısıtlama geliyor! Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti

Müslüman ülke liderleri Erdoğan'ın açtığı yolda yürüyor! Malezya Başbakanı Alman mevkidaşını yerin dibine soktu...

CHP'deki paradan kule skandalına Muharrem İnce'den sert tepki!

F-35 savaş uçakları için 5 yıl gecikmeli karar! Resmen açıklandı
Ekonomi İşte yeni pompa fiyatları! Benzine ve motorine zam
Ekonomi

İşte yeni pompa fiyatları! Benzine ve motorine zam

Yeniakit Publisher
2024-03-14 11:25:00 -
İşte yeni pompa fiyatları! Benzine ve motorine zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zamlanacak.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zamlanacak.

Cuma günü benzin ve motorinin litre fiyatları artacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.
İstanbul’da benzinin litre satış fiyatı ortalama 43 liraya, motorinin ise 42 liraya yükselecek.

Bu geceden sonra ortalama kapasiteye sahip bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 85 lira artacak. Motorin deposu ise 61 lira daha pahalıya dolacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23