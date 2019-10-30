İşte yeni metrobüsler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüste daha yüksek yolcu kapasiteli yeni araçları test etmeye başladı. İBB Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Test edilen aracın 280 kişilik kapasitesi var, 30 kişi oturarak yolculuk yapabilirken 250 kişi ayakta yolculuk yapabiliyor ve eski metrobüslerin kapısı içeriye doğru açılırken test edilen aracın kapıları dışarıya doğru açılıyor. Test edilen araçta şoförün bulunduğu bölümünde kabini ayrı olarak yapılmış durumda.

Yüklü testler devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, "Yeni aracımız test ediliyor. Bu tamamen test sürecidir. Filomuzdaki araçların yeni nesil araçlarla değiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilgili üreticilerin elindeki 20 metre ve üzeri araçlarını test ediyoruz. Bu araç da şu an da hattımızda test ediliyor ve test süreci 10 gündür devam ediyor. Önce insansız olarak kendi ağırlığıyla test edildi. Şu an da yüklü testleri devam ediyor bir sonraki aşamada da yolcuyla testleri devam edecek. Şu an da test edilen 1 aracımız var. 20 metre ve üzeri aracı olan firmalar varsa biz bunlarında testine talibiz, bu araçları test ederek İstanbul halkına en doğru ve işletmemize de en güvenli aracı almak için testlerimiz devam ediyor " dedi.