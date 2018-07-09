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İşte yeni kabinedeki bakanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yeni kabineyi açıkladı. İşte kabinedeki isimler...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:02
İşte yeni kabinedeki bakanlar...

Adalet Bakanı : Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu

Hazine ve Maliye Bakanı : Berat Albayrak

Milli Savunma Bakanı : Hulusi Akar

Çevre ve Şehircilik Bakanı : Murat Kurum

Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu

Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı : Zehra Zümrüt Selçuk

Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı : Ziya Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı : Bekir Pakdemirli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez

Ticaret Bakanı : Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Mehmet Cahit Turan

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. yeni kabine
  3. Bakanlar

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