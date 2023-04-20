İşte Volkan Demirel'in yeni takımı! Temas kuruldu...

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel futbolculuk yıllarının ardından teknik adamlık yapmaya başlarken, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştırmış ama yaşanan deprem felaketi ile birlikte bir süre boşta kalmayı tercih etmişti. İsmi birçok kulüple anılan Demirel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştırmış ama yaşanan deprem felaketi ile birlikte bir süre boşta kalmayı tercih etmişti...

Geçtiğimiz günlerde ismi Fatih Karagümrük ile anılan Demirel'in adı bu kez Ümraniyespor ile anılmaya başlandı. Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar görevi bıraktı... 2020'de aldığı takımı Süper Lige kadar çıkaran Uçar'ın istifa kararı sonrasında yönetim kolları sıvarken, bir kaç teknik adamla kontak kuruldu.

İlk etapta Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in kapısı çalındı. "Hocam bizi ligde tut" denilirken Demirel'in cevabının beklendiği öğrenildi.

Volkan Demirel ligin son sırasından aldığı Hatayspor ile toplam 16 maça çıktı. 41 yaşındaki teknik adam, bu kritik süreçte 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde ederek, maç başına 1.38 puan ortalaması yakaladı.

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