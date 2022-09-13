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Spor İşte Volkan Demirel'in yeni takımı...
Spor

İşte Volkan Demirel'in yeni takımı...

En son Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve görevinden ayrılan Volkan Demirel'in Hatayspor ile görüştüğü ve yapılan bu görüşmeler sonucunda olumlu anlamda mesafe kaydedildiği öğrenildi. Büyük bir aksiliğin çıkmaması durumunda Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçeceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 17:56:00 -
İşte Volkan Demirel'in yeni takımı...

En son Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve görevinden ayrılan Volkan Demirel'in Hatayspor ile görüştüğü ve yapılan bu görüşmeler sonucunda olumlu anlamda mesafe kaydedildiği öğrenildi. Büyük bir aksiliğin çıkmaması durumunda Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçeceği aktarıldı.

Süper Lig'e bu sezon iyi başlayamayan Atakaş Hatayaspor'da Volkan Demirel sesleri yükselmeye başladı. Kulüpsüz durumda bulunan Volkan Demirel ile görüşme yapan Hatayspor olumlu yanıt aldı.

1. Lig'de 5 hafta sonunda teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırıp yeni çalıştırıcısını belirlemek için yoğun mesai harcayan Göztepe'de liste başı olan isimlerden Volkan Demirel teklifi kabul etmedi.

HATAYSPOR AN MESELESİ
Kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşünen Volkan Demirel'in, Hatayspor ile görüştüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.

 

 

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