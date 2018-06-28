İşte Vincent Aboubakar'ın maliyeti!

Beşiktaş'ın 2016 yazında Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar, sezon sonunda yeniden eski takımına geri dönmüştü.



Portekiz ekibiyle bu sezon 43 maçta 26 kez fileleri sarsan ve değerini katlayan Kamerunlu yıldızın yeniden Siyah Beyazlı ekibe döneceği iddia edilmişti.

20 MİLYON EURO!



A Bola gazetesi ise konuyla ilgili paylaştığı haberde Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferinin imkansıza yakın olduğunu kaydetti.



Gazete, Siyah Beyazlılar'ın 3 milyon euroluk bir kiralama teklifinde bulunduğunu ancak Portekizlilerin bu öneriye sıcak bakmadığını yazdı.



Türk kulüplerinin mali açıdan çok zor durumda bulunduğu analizini yapan A Bola, Porto'nun Kamerunlu golcü için kapıyı 20 milyon euro'dan açtığını öne sürdü.