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Yerel İşte Van'da bir haftada ele geçirilen uyuşturucu sayısı
Yerel

İşte Van'da bir haftada ele geçirilen uyuşturucu sayısı

Van'da bir haftada 15 kilo 749 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:33:00 -
İşte Van'da bir haftada ele geçirilen uyuşturucu sayısı

Van'da polis ekiplerince bir haftada 15 kilo 749 gram uyuşturucu ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 45 gram eroin, 3 kilo 41 gram esrar, 4 gram Afyon sakızı, 657,96 gram sentetik uyuşturucu, 2,31 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ve 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

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