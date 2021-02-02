İşte üniversiteye siyaset sokanlar! DEVA Partisi'nden şantaj ve tehdit: Görevi kabul ederse yollarımız ayrılır'

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak görevlendirilmesini bahane eden grup provokasyona devam ediyor. Prof. Bulu'nun rektör olarak atanmasını 'siyasi' bir karar şeklinde değerlendiren provokatörlerin eylemi üniversite sınırlarını aşarken, dün yeni bir gelişme yaşandı.

Prof. Bulu, Rektör Yardımcısı ile Danışmanının görevlendirildiğini duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu; CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile eylemini sürdüren 'Boğaziçi Direnişi' adlı grubun baskısıyla engellenen Rektör Yardımcısı atamasının gerçekleştiğini duyurdu. Prof. Bulu yeni atamaların duyurusunu ilgili birimlere göndererek şu ifadeleri kullandı:

"2547 Sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu atanmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Aygören ise Rektör Danışmanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim."

DEVA Partisi'nden, Dr. Aygören'e tehdit ve şantaj

DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi olan Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören'in görevi, üzerindeki siyasi baskı ve şantaj sebebi ile başlamadan sona erdi.. 'Üniversitede siyaset istemiyoruz' diyenlerin destekçilerinden 'DEVA Partisi'nin yönetimi, Dr. Aygören'i danışmanlık görevini kabul etmesi halinde partiden ihraç edeceğini söyledi:

'Partimiz ile yolları ayrılır'

DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin: "Eğer Oğuzhan Hoca bu görevi kabul ederse, partimiz ile yolları ayrılacaktır. Dr. Aygören'in gıyabında gerçekleşen bir atamayla Rektör Yardımcılığı görevine geldiğini düşünüyoruz. Zaten Oğuzhan Hoca bunu yüksek ihtimalle geri çevirecektir."

Şantaja boyun eğen Dr. Aygören'den ret kararı

Melih Bulu'nun rektör danışmanı olarak atadığı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören ise partisinden gelen tehdit içerikli uyarıdan sonra şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim."