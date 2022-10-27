İşte Ümit Karan'ın yeni takımı...
GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Akpunar'ın yerine Ümit Karan'ın getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların efsane golcüsü olarak tanınan Ümit Karan resmi imzayı attı.
GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçının ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Akpunar'ın yerine Ümit Karan'ın getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların efsane golcüsü olarak tanınan Ümit Karan resmi imzayı attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kastamonuspor, teknik direktörlüğe Ümit Karan'ı getirdi. Galatasaray'a karşı 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup olan Kastamonuspor, flaş bir kararla Metin Akpunar ile yolları ayırmıştı.
Kastamonuspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan’a ‘camiamıza hoş geldin’ diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz"
GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Galatasaray'a NEF Stadı'ndan 7-0 mağlup olmuştu.
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