İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini 2-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına adını yazdırdı.



Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Tottenham ile Inter karşılaştı. Wembley'de oynanan maçta kazanan tek golle Tottenham oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-1 mağlup eden Porto, Galatasaray'ın grubundan lider olarak çıkmayı garantiledi.



Şampiyonlar Ligi A grubunda Borussia Dortmund ile Club Brugge 0-0 berabere kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Paris Saint Germain, taraftarı önünde Liverpool'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Paris Saint Germain, Liverpool'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Napoli, evinde Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etti.



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları:



Atletico Madrid 2-0 Monaco

Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

Dortmund 0-0 Club Brugge

Porto 3-1 Schalke

Napoli 3-1 Kızılyıldız

PSG 2-1 Liverpool

PSV 1-2 Barcelona

Tottenham 1-0 Inter