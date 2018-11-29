İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları!
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 5.hafta maçları oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.29 Kasım 2018 Perşembe 03:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini 2-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına adını yazdırdı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Tottenham ile Inter karşılaştı. Wembley'de oynanan maçta kazanan tek golle Tottenham oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-1 mağlup eden Porto, Galatasaray'ın grubundan lider olarak çıkmayı garantiledi.
Şampiyonlar Ligi A grubunda Borussia Dortmund ile Club Brugge 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Paris Saint Germain, taraftarı önünde Liverpool'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Paris Saint Germain, Liverpool'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Napoli, evinde Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları:
Atletico Madrid 2-0 Monaco
Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray
Dortmund 0-0 Club Brugge
Porto 3-1 Schalke
Napoli 3-1 Kızılyıldız
PSG 2-1 Liverpool
PSV 1-2 Barcelona
Tottenham 1-0 Inter
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