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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu mücadeleleri rövanş maçlarının oynanmasının ardından tamamlandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 01:42
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşlarında biten 14 karşılaşma sonucu Sigma, Ufa, AEK Larnaca, Olimpija Ljubljana, Leipzig, Kopenhag, Midtjylland, Sevilla, Torpedo Kutaisi, Molde, Cluj, Suduva, APOEL ve Olympiakos adlarını play-off turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Sigma (Çekya): 1-2 (0-2)

Progres Niederkorn (Lüksemburg) - Ufa (Rusya): 2-2 (1-2)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sturm Graz (Avusturya): 5-0 (2-0)

Helsinki (Finlandiya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-4 (0-3)

Universitatea Craiova (Romanya) - Leipzig (Almanya): 1-1 (1-3)

Kopenhag (Danimarka) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1 (2-1)

Cluj (Romanya) - Alashkert (Ermenistan): 5-0 (2-0)

Kukesi (Arnavutluk) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 2-0 (2-5)

Midtjylland (Danimarka) - The New Saints (Galler): 3-1 (2-0)

Molde (Norveç) - Hibernian (İskoçya): 3-0 (0-0)

Suduva (Litvanya) - Spartaks Jurmala (Letonya): 0-0 (1-0)

Zalgiris (Litvanya) - Sevilla (İspanya): 0-5 (0-1)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-1 (2-2)

Luzern (İsviçre) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3 (0-4) 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 01:42
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  3. Avrupa Ligi

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