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İşte Türkiye'yle aşık atmak isteyen Yunanistan'ın ürettiği İHA!

Yunanistan, ilk yerli üretim İHA'lar için 2016 yılından bu yana yürüttüğü süreci tamamladığını duyurdu. Türkiye'yle aşık atmaya çalışan Yunanistan'ın görücüye çıkan İHA'sının boyutunun oyuncak dronelar kadar olması dikkat çekti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
İşte Türkiye'yle aşık atmak isteyen Yunanistan'ın ürettiği İHA!

Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) üretmesi ve bu alandaki başarısı, Yunanistan'da uzun zamandır endişeye neden oluyordu.

Türkiye’nin Ege Denizi üzerindeki İHA uçuşlarına, yeterli ve gerekli donanımı olmadığı için yanıt veremeyen Yunanlar, Türkiye’nin İHA teknolojisi konusundaki başarısını da defalarca ülke gündemine taşımıştı.

Türkiye'yle aşık atmaya çalıştılar

İHA konusunda Türkiye’yle aşık atmak isteyen Yunan hükümeti, 2016 yılından beri lisans vermek için uğraştığı, yerli üretim İHA’larla ilgili son adımını attı.

Yunan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan duyuruda "İnsansız Hava Sistemleri - İHA'ların ilk belgelendirmesi Selanik Aristoteles Üniversitesi (AUTH) ile işbirliği içinde yetkili Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından tamamlandığı" nı söyledi.

Amatör drone büyüklüğünde

Yeni İHA aracına "OURANOS" adının verileceğinin belirtildiği duyuruda, İHA’nın prototipinin paylaşıldığı fotoğraflar ise ülkeyi gülünç duruma düşürdü.

Oldukça küçük olduğu gözlenen Yunan üretimi insansız hava aracının boyutları, ancak fotoğraf çekip kayıt yapabilecek nitelikte.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:26
  1. yunanistan
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