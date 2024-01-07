İşte Türkiye'nin yerli sensörlü İRİS-100'ü ilk defa envanterde: Resmen teslim edildi! Düğmeye ihtiyaçta basılacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2023 yılında yaşanan gelişmelere dair resmi X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bu bağlamda Akyol ASELSAN tarafından IR güdümlü füze tehditlerinin algılanması için geliştirilen İRİS-100 Kızılötesi Füze İkaz Sistemi’nin yerli sensörlü olarak ilk defa 2023’te teslim edildiğini belirtti.

ASELSAN’ın geliştirdiği İRİS-100 Kızılötesi Füze İkaz Sistemi, platformlara yönelik olan IR güdümlü füze tehditlerini erken tespit etme ve pilotu uyarabilme amacı taşıyan bir savunma sistemidir. Bu sistem, platformun etrafındaki 360 derece görüş açısını kapsayacak şekilde tasarlanmış sensörleri kullanarak, platformu kapsamlı bir biçimde koruma altına alır. Yani, herhangi bir yönden gelen füze tehditlerini zamanında tespit ederek, platformun güvenliğini artırmak üzere geliştirilmiştir.

Genel özellikler

Güneş körü mor ötesi (solar blind UV) bandında, tehdit egzozu ışımasını algılama

Zayıf sinyalleri yakalayabilme – yüksek menzil

Tehditlerin fırlatılış anından itibaren tespit ve takibi

Tespit edilen füzelerin pilota sesli ve görsel olarak bildirimi

Yüksek tehdit tespit ve ikaz olasılığı

Yüksek açısal doğruluk ve çözünürlük

Aynı anda birden çok füze tehdidi için tespit, takip ve uyarı verebilme kabiliyeti

Karşı tedbir sistemlerinin otomatik olarak tetiklenebilmesi için kısa reaksiyon süresi

Düşük sahte ikaz oranı

4-6 sensörlü sistem konfigürasyonları, 6 sensörle küresel kapsama

Yüksek MTBF (arızalar arası ortalama zaman)

Potansiyel tehlikelere karşı savunmada İRİS-100’ün rolü

İRİS-100 Kızılötesi Füze İkaz Sistemi, öne çıkan iki temel kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Birincisi, sistemin IR güdümlü füze tehditlerini etkili bir şekilde algılamasıdır. Bu özellik, hava platformlarını potansiyel tehlikelere karşı koruma altına alarak güvenliği artırmayı hedefler.

İkinci olarak, İRİS-100 özellikle hava platformlarına entegre edilmek üzere tasarlanmıştır. Uçaklar, helikopterler ve benzeri hava araçları için uygundur ve kalifiye edilmiş bir tasarım sürecinden geçmiştir. Sahada yapılan testlerle başarısını kanıtlamış olan sistem, güvenilir bir savunma çözümü sunma kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Çevresel dayanıklılık

defenceturk'e göre: İRİS-100 Kızılötesi Füze İkaz Sistemi, ağır şartlarda güvenilir çalışma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sistemin çalışma sıcaklığı -40°C ile +71°C arasında, depolama sıcaklığı ise -55°C ile +85°C arasındadır. Bu geniş sıcaklık aralığı, sistemin düşük ve yüksek sıcaklık koşullarında stabil performans göstermesini sağlar.

Ayrıca, İRİS-100, çevre koşulları standardı olarak MIL-STD-810 E’ye uygun olarak üretilmiştir. Bu standart, askeri uygulamalarda kullanılan ekipmanların çeşitli çevresel testlere dayanıklılığını belirler.

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