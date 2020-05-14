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Teknoloji

İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli MR Cihazı ilk kez 24 TV tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:43:00 -

Türkiye'nin gururu ASELSAN sağlık yatırımlarında büyük bir başarıya imza attı. ASELSAN kapılarını 24 TV'ye açtı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli MR Cihazı ilk kez görüntülendi.

24 Muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "5 kalem daha cihazımız geliyor. En kısa zamanda seri üretime geçeceğiz. Yerli ve milli yeni ürünlerde çıkaracağız" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise "Tanı kitiyle ilgili müjdelerimiz yakında. Dünyanın her yerinden ürün talep ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

mehmet

niye sadece tek kanalın görüntülemesine izin verdiniz,niye tüm kanallara izin vermediniz,ben inanmıyorum.
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vedat uşaklıgil ataseven

İÇİNE HEYKEL KONULABİLİYOR MU? CHP SAHRA HASTANESİNE HEMEN ALSIN BİR TANE..
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