İşte Türkiye’nin en uzun soyadı! Tarihte böylesi gelmedi

Türkiye'de birbirinden ilginç soyadları var. Bu soyadlarından bazıları uzun bazıları da kısa. Ancak Türkiye tarihinin en uzun soyadı, diğerlerine hiç benzemiyor. Hatta bu soyadı duyanlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor.

Şu ana kadar kayıtlara geçen en uzun soyad

Türkiye'de şu ana kadar kayıtlara geçen en uzun soyad, "Ayyıldızlı Kırmızı Bayrak Taşıyan Kahramanoğlu" soyadı olarak biliniyor. Bu soyadın kaç kişi tarafından taşındığı bilinmezken, rakiplerinin ise kelime sayısı açısından çok daha geride olduğu ifade ediliyor.