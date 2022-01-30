İşte Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri

Türkiye İstatistik Kurumunun ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ verilerinde en mutsuz iller açıklandı. Buna göre Türkiye’de mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 ile en çok mutsuzların yaşadığı il Diyarbakır olarak açıklandı. Diyarbakır’ı 24,2 ile Tunceli, onu da 21,04 ile Şanlıurfa izledi. Mutsuz olanların en az olduğu iller ise sırayla Isparta, Bolu ve Bilecik olarak belirlendi.