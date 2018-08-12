İşte Türkiye'nin döviz haritası! En çok onlar faydalanacak

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan kriz sonrası dolardaki yükselişe karşı "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Tekrar söylüyorum, yastığı altında doları, eurosu olan varsa Türk Lirası ile bozdursun" çağrısında bulunmuştu. Peki Türkiye'de en çok hangi illerin döviz hesabı var? Son dönemde hangi illerde vatandaşlar dolarını eurosunu bozdurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre Haziran 2017-Haziran 2018 dönemini kapsayan 1 yıllık dönem karşılaştırıldığında gerçek kişiler yani vatandaş son 1 yılda döviz satarak elindeki döviz mevduatı tutarını 102,2 milyar dolardan 95,1 milyar dolara indirdi. Yani tam 7,1 milyar dolar bozdurdu. Şirketler ise döviz borçlusu olduğu için kurdaki artıştan çekinip döviz aldı ve elindeki döviz varlığını 67,8 milyardan 71,3 milyar dolara çıkardı. Böylece son artıştan şirketler elindeki mevduat açısından karlı çıkarken vatandaş ise ters köşeye yattı. Türkiye'de şirketlerin ve kişilerin toplam mevduatı ise 1 yılda yüzde 2,1 azalarak 170 milyardan 166,5 milyar dolara inmiş oldu. Bu satış özellikle Haziran 2018 öncesi kur yükseldiği için buradan kar etmek isteyen vatandaşın döviz satışı kaynaklı oldu. Haziran sonrasında ise kurdaki artış hız kesmeyince vatandaş yeniden döviz almaya başladı ancak tabii ki bu arada meydana gelen tırmanış kaynaklı karı kaçırdı.

ANTALYA TURİZMLE KARLI ÇIKTI

Kişilerin döviz mevduatındaki en büyük artış yüzde 40 ile Kilis ve yüzde 21 ile Muş'ta oldu, Ancak bu illerde döviz mevduatı çok küçük olduğu için tırmanış da yüksek gibi görünüyor. Bu nedenle kişilerin döviz mevduatı 1 milyar doların üstünde olan illere baktığımızda ise 1 yılda döviz mevduatını artıran tek ilin Antalya olduğu görülüyor. Antalya'da vatandaşın döviz mevduatı yüzde 1,3 artarak 2 milyar 569 milyar dolara çıktı. Tabii bu ilimizdeki turizm kaynaklı döviz gelirinin fazla olduğunu da unutmayalım. DTH mevduatındaki artışın 32,6 milyarı Antalya'dan gelirken Gaziantep'teki artış 21,5 Elazığ'daki yükseliş ise 17,8 milyon dolarla Türkiye'nin DTH mevduatını en fazla artıran iller olarak kayda geçti.

SAKARYA, ADANA VE İZMİR KAYBETTİ

Kişilerin döviz mevduatında en büyük yüzdelik düşüş Sakarya, Adana, İzmir, Hatay ve Bursa'da yüzde 10'u geçti. Sakarya'da döviz mevduatı 593 milyondan 507 milyon dolara Adana'da 1 milyar 284 milyon dolardan1 milyar 115 milyara İzmir'de ise 6,2 milyar dolardan 5,4 milyar dolara indi.

Habertürk