İşte Türk solakların Özlem duyduğu ülke!
Komünist Küba'da bir devlet hastanesinde çekilen görüntüler, eski Türkiye'yi anımsattı. Her fırsatta Türkiye’deki sağlık sistemini eleştiren sol kırmalarının ibretlik görüntüler karşısında ne diyecekleri merakla bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Küba'daki devlet hastanesinde kaydedilen görüntüler, AK Parti iktidarından önceki eski Türkiye'yi anımsattı.
Komünizmle yönetilen Küba'da bir vatandaş hastanenin ibretlik görüntüsünü kayıt altına aldı.
Hastane odasında pisliğe mahkum edilen Kübalıların görüntüsü vicdanları yaraladı.
Öte yandan yine aynı hastanenin ameliyathanesinde çatıdan su aktığı gözlendi.
Her fırsatta Türkiye’deki sağlık sistemini eleştiren sol kırmalarının ibretlik görüntüler karşısında ne diyecekleri merakla bekleniyor.
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