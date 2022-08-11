İşte tüple arasındaki fark! Doğal gaz eve ne kadar tasarruf sağlar?

Yeni Akit/Ankara

Evlerde kullanılan tüpler yüksek maliyetleriyle en çok harcamaya neden olan sabit giderlerin başında geliyor. Verimli bir yakıt olan doğal gaz ise tüpe göre daha az maliyeti ve kullanım kolaylığıyla her geçen gün daha çok tercih edilmeye devam ediyor.

Doğal gaz yılda 1.488 TL kazandırıyor

Doğal gaz kullananların tüp kullananlara oranla daha az ödediğini belirten Enerya Antalya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, “Bir adet tüpün güncel satış fiyatı bugün 321 TL civarlarında. Pişirmede yılda ortalama 8 adet tüp kullanan bir hanenin yıllık ortalama tüp harcaması 2.568 TL’ye ulaşmış durumda. Diğer yandan bir tüpe eş değer olan 16 metreküp doğal gazın kullanım bedeli KDV dahil 90 TL. Bir hanenin pişirme için ödediği yıllık ortalama doğal gaz bedeli ise KDV dahil 1.080 TL. Bu hanelerin toplam harcama tutarlarını karşılaştırdığımızda; doğal gaz kullanan hanenin ev ekonomisine yılda 1.488 TL kazandırdığını görüyoruz” dedi.

Doğal gaz, tüm dünyada çevre dostu yakıt olarak kabul ediliyor

Tulukcu şunları söyledi: “Çevreyi en çok kirleten faktörler; kükürt oksitler, is, uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazlardır. Bu maddelerin hiç biri doğal gaz dumanında bulunmamaktadır. Doğal gaz yandığında kurum ve duman gibi atıklar ortaya çıkmaz. Doğal gaz, bu sayede tüm dünyada çevre dostu bir yakıt olarak kabul ediliyor. Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmaması sayesinde sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlıyor”