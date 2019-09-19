İşte Tunç Soyer’in ilk icraati! İzmir’de Almanların ‘bira’ festivali kutlanacak

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Seçim döneminde türlü vaatlerle vatandaştan oy isteyen CHP’li belediye başkanları, seçildikten sonra verdikleri sözleri yerine getirmediği gibi belediye bütçesini "Har vurup harman savurmanın" yollarını arıyor.

Antalya'nın CHP'li eski Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde meydanlara bira fıçılarının kurulduğu skandal görüntülerle gündeme gelen Almanların hasat bayramı ve bira festivali olan Oktoberfest, bu sene İzmir’de düzenlenecek.

Eski Başkan CHP'li Mustafa Akaydın döneminde düzenlenen festivali kamuoyundan büyük tepki çekiyordu. AK Partili Menderes Türel'in döneminde tarihe karışan "Oktoberfest Bira Festivali", yine CHP tarafından İzmir’de canlandırılmaya çalışılıyor.

'Alman rezaleti' İzmir’de kutlanacak!

Yıllardır CHP’nin yönettiği, alt ve üst yapı sorunlarının bir türlü giderilemediği, kötü kokunu eksik olmadığı, metroların çalışmadığı İzmir bu kez de yurtdışından ithal ‘festival’ adı altındaki bir rezalete ev sahipliği yapacak.

Erdoğan'dan yardım istedi ama...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'in 5 sorununun çözümü için yardım istemişti. İzmir’in sorunları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen Soyer, diğer yandan ise yandaş sanatçılara para akıtmaya devam ediyor.

Ceplerini dolduracaklar

Münih’te her yıl Eylül’ün son haftasıyla Ekim’in ilk haftası arasında düzenlenen ve bu sene 5-6 Ekim tarihleri arasında tüm dünya ile aynı anda İzmir’de de kutlanacak olan rezil festivalde CHP yandaşı sanatçılar sahne alacak. Athena, Büyük Ev Ablukada, Anıl Piyancı, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Nova Norda, Ege Çubukçu ve Hey Douglas gibi sanatçılar bira festivali ile ceplerini dolduracak.

İzmirliler ne tepki verecek?

İzmir’in çözülmeyi bekleyen çok sayıda sorunu varken, halka hizmet etmek yerine Batı’lı bir ülkenin ‘bira’ festivalini kentte kutlanmasına CHP’li seçmenin ne tepki vereceği bilinmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen Tunç Soyer’in ise alacağı yardımları millete hizmet etmek için mi, yoksa yandaşların ceplerini dolduracağı projelere mi harcayacağı merak konusu.