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Gündem İşte terör seviciler bunun için sevmiyorlar! Bakan Soylu'dan dört dörtlük ziyaret
Gündem

İşte terör seviciler bunun için sevmiyorlar! Bakan Soylu'dan dört dörtlük ziyaret

TBMM’deki Bütçe görüşmelerinde ağızlarının payını verdiği terör sevici, terör destekçisi CHP ve HDP/PKK’nın üzerine saldırmaya kalktığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bütçe görüşmelerinin ardından Igdır’a giderek şehit anasının mübarek elini öptü, duasını aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 23:24:00 -
İşte terör seviciler bunun için sevmiyorlar! Bakan Soylu'dan dört dörtlük ziyaret

Yeni Akit  Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bütçe görüşmelerinin ardından Igdır’a giderek şehit ailesine misafir oldu. Yemeklerine eşlik etti ve şehit anasının mübarek elini öpüp, duasını aldı.

Şehit Erhan Çiyapul’un annesini evinde ziyaret eden Soylu, ziyarete ilişkin fotoğraflar eşliğinde sosyal medya hesabından “Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Şehidimiz Erhan Çiyapul'un evinde Şehidimizin Annesi, Güzel Annemizin duasını aldık... Rabbim bizleri Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin, Şehidimizin makamı âlî olsun...” paylaşımında bulundu.

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