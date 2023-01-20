İşte TBMM’deki son örnek! Vesayetçi Cindoruk’u yerin dibine batıran sözler

28 Şubat'ın siyasi ayağı Hüsamettin Cindoruk, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu. Halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP'nin tek parti dönemindeki tek adam sistemine benzeten Cindoruk, "14 Mayıs 1950'de tek parti gitmişti, 14 Mayıs 2023'te de tek adam gidecek" dedi.

Hüsamettin Cindoruk'un skandal sözleri Akit TV'de de masaya yatırıldı. Murat Alan'ın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Erdoğan başörtüsüne anayasal güvence getiremiyor. Meclis getirsin, diyor. Meclis getirsin dediği noktada birileri, "Hayır Meclis'te bu değişiklik olmasın" diye AK Parti'nin görüşme randevu talebine hayır diyor. HDP hayır diyor, İYİ Parti hayır diyor, CHP hayır diyor...

Murat Alan ise, "Ama derse ki, o sizin tek adamınızın kusuru. Bizim tek adamımız böyle bir şey yapmaz." dedi.

Karahasanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anında ne isterlerse olurdu. Meclis'i feshederler, kendi milletvekillerini seçerler. Zaten vekil seçip seçmemek diye bir şey yok, tek parti var."