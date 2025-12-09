İşte tarımsal zehirlerin en fazla olduğu sebze ve meyveler!

Bir grup uzmandan oluşan çevre sağlığı örgütü, kanser ve hormonal bozukluklara neden olabilecek pestisit ve kimyasal kalıntılar açısından en kirli meyve ve sebzeleri belirledi.

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen Pesticide Action Network UK (Birleşik Krallık Pestisitlere Karşı Eylem Ağı), hükümetin tarım ürünleri üzerindeki kimyasal kalıntı denetimlerine ilişkin verileri analiz etti.

Daily Mail gazetesine göre analiz sonucunda, 12 meyve ve sebzenin yüksek oranda pestisit ve kimyasal içerdiği ortaya çıktı.

Rapora göre, sebzelerin dörtte biri ve meyvelerin dörtte üçü, birden fazla pestisit kalıntısı içeriyor.

Bu yıl yapılan analizde, 17 farklı meyve ve sebzede toplam 123 farklı kimyasal madde tespit edildi.

Bunlardan 42'si kanserle bağlantılı pestisitler olarak belirlendi.

Ayrıca araştırmacılar, hormon sistemine zarar verdiği bilinen 21 madde tespit etti. Bu maddelerin doğumsal anomalilere, uyku bozukluklarına, üreme sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

En fazla pestisit kalıntısı bulunan ürün greyfurt.

Onu izleyen diğer ürünler:

Üzüm

Lime (yeşil limon)

Muz

Dolmalık biber ve acı biber

Karpuz

Taze fasulye

Diğer yüksek pestisitli ürünler:

Patates

Kök sebzeler

Zencefil

Sarımsak

En az kalıntıya sahip ürün ise:

Pancar (şeker pancarı veya kırmızı pancar)