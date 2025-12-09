  • İSTANBUL
Kartal ağır yaralı

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Duruşmasında "Yasa Dışı Ses Kaydı" Skandalı! Başsavcılık Organize Suçlar Soruşturması Başlattı

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! 29 kişiye tutuklama talebi

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP'yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de: Her iki liderden önemli açıklamalar

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı

Sudan'da sessiz soykırım: Faşir'den kaçanlar işkence ve katliamı anlatıyor

Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Skandal İddia: Türkiye'ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir'de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: "Aile İçi Sorun Gibi Görün…"
Aktüel

İşte tarımsal zehirlerin en fazla olduğu sebze ve meyveler!

İşte tarımsal zehirlerin en fazla olduğu sebze ve meyveler!

Bir grup uzmandan oluşan çevre sağlığı örgütü, kanser ve hormonal bozukluklara neden olabilecek pestisit ve kimyasal kalıntılar açısından en kirli meyve ve sebzeleri belirledi.

Bir grup uzmandan oluşan çevre sağlığı örgütü, kanser ve hormonal bozukluklara neden olabilecek pestisit ve kimyasal kalıntılar açısından en kirli meyve ve sebzeleri belirledi.

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen Pesticide Action Network UK (Birleşik Krallık Pestisitlere Karşı Eylem Ağı), hükümetin tarım ürünleri üzerindeki kimyasal kalıntı denetimlerine ilişkin verileri analiz etti.

Daily Mail gazetesine göre analiz sonucunda, 12 meyve ve sebzenin yüksek oranda pestisit ve kimyasal içerdiği ortaya çıktı.

Rapora göre, sebzelerin dörtte biri ve meyvelerin dörtte üçü, birden fazla pestisit kalıntısı içeriyor.

Bu yıl yapılan analizde, 17 farklı meyve ve sebzede toplam 123 farklı kimyasal madde tespit edildi.
Bunlardan 42'si kanserle bağlantılı pestisitler olarak belirlendi.

Ayrıca araştırmacılar, hormon sistemine zarar verdiği bilinen 21 madde tespit etti. Bu maddelerin doğumsal anomalilere, uyku bozukluklarına, üreme sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

En fazla pestisit kalıntısı bulunan ürün greyfurt.

 

Onu izleyen diğer ürünler:

Üzüm

Lime (yeşil limon)

Muz

Dolmalık biber ve acı biber

Karpuz

Taze fasulye

 

Diğer yüksek pestisitli ürünler:

Patates

Kök sebzeler

Zencefil

Sarımsak

 

En az kalıntıya sahip ürün ise:

Pancar (şeker pancarı veya kırmızı pancar)

