Ankara’da Japonya rüzgarı! İmparator Naruhito’nun doğum günü kutlandı

Japonya İmparatoru Naruhito’nun doğum günü, başkent Ankara’da diplomatik çevrelerin katılımıyla düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yılmaz Tunç katıldı

Ankara’da bir otelde, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, milli atıcı Yusuf Dikeç ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin mili marşları ile başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Katsumata, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başladı. Katsumata, "Aralık'ta Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a ziyaret etme fırsatı buldum. Orada yerel halkın dayanıklılığı ve hızlıca yerine getirilen yeniden yapılandırma projelerinden etkilenmekle beraber depremzede bölgelerin durumlarına şahit olunca yerel halkın hayatını yeniden yapılandırmak ve doğal afetlere karşı hazırlık geliştirmek için Türkiye ile işbirliği yapmaya yönelik kararlılığını yeniledim. Tarihi dönüm noktaları olan Ertuğrul Fırkateyni faciası ile Türk Hava Yolları'nın Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarını kahramanca kurtarması gibi olaylardan hareketle iki ülke eşsiz ve değerli bir dostluk inşa etmiştir. Türkiye, bölgesel ve küresel boyutu olan son derece önemli sorunların çözümünde etkileyici seviyede aktif ve yapıcı rol oynamaktadır. Bu yıl Türkiye, başta NATO Zirvesi ve COP31 olmak üzere önemli uluslararası etkinlikleri ev sahipliği yaparak dünyada öncü rol oynamaya devam etmektedir. Bu ivmeden yararlanarak Japonya Büyükelçiliği, ikili ilişkilerdeki anahtar alanlarda somut sonuçları elde etmek için gayretli bir şekilde çalışmaktadır. Hedef konularımız arasında savunma işbirliği, enerji, iklim değişikliği, afet riski azaltma, Japonya-Türkiye arasındaki Ekonomik Ortaklık Antlaşması ve Türkçe-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılması yer almaktadır" dedi.

İki ülke arasındaki dostluk köprüsü

Resepsiyonda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dost ve müttefik ülke Japonya'nın milli gününe katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler köklerin haliyle vicdanla ve insani dayanışmaya güçlü bir kardeşlik hukukuyla teşhis edilmiştir. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni faciasında Japon halkının gösterdiği fedakarlık, 1985'te Tahran tahliyesinde Türk milletinin Japon dostlarına uzattığı yardım eli; bu iki hadise iki milletin kalbine yazılmış birer insanlık nişanesidir. Bu kıymetli hatıralar ilişkilerimizin temelini oluşturan samimiyetin en güçlü sembolleridir. Ayrıca 1999 Marmara Depremi'nde ve 6 Şubat 2023'te yaşadığımız iki büyük deprem felaketinde Japon dostlarımızın bizlere yardım elini ilk uzatanlardan olmasını her zaman minnettarlıkla anacağız. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen Büyük Doğu Depremi'nde ise ülkemiz Japonya'ya güçlü ve samimi desteğini göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu bağlar stratejik bir ortaklığa dönüşmüştür. Ticaret, yatırım, teknoloji, ulaştırma alt yapısı, enerji, afet yönetimi, savunma sanayi, kültür ve eğitim alanlarında çok uyumlu bir iş birliği yürütüyoruz. Japon disiplini, planlama kültürü ve ileri teknolojisiyle Türk milletinin girişimci ruhu ve dinamizmi birleştiğinde ortaya çıkan sinerji her iki ülke içinde büyük fırsatlar barındırmaktadır. Ayrıca parlamentolar arası ve milletler arası diplomasinin ilişkilerimizi daha da derinleştirdiğini özellikle vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

'Gönüllerimiz son derece yakındır'

Bakan Tunç, milletvekili olduğu dönemde Türkiye Parlamentolar Arası Japonya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Gerçekleştirdiğimiz temaslarda şunu yakından gördüm. Coğrafyamız uzak olabilir fakat gönüllerimiz son derece yakındır. Kültürlerimizdeki saygı, aile değerleri, çalışkanlık ve toplumsal tanışma anlayışı bizleri birbirimize doğal olarak yakınlaştırmaktadır. Bizler diplomasiyi yalnızca devletler arası temas olarak değil, medeniyetler arası bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk da tam olarak böyle bir köprüdür. Doğu ile Batı'yı Asya'nın iki kadim medeniyetini tecrübeyle geleceği buluşturan bir köprü. Japonya ile Türkiye arasındaki köklü ilişkileri daha ileri taşımak ve iki halk arasındaki gönül bağını kalıcı biçimde güçlendirmek amacıyla geçmişten bugüne yüksek düzeyli ve tematik nitelikte pek çok özel etkinlik hayata geçirilmiştir. 2013 yılında stratejik ortaklık tesis ettiğimiz Japonya, Asya Pasifik Bölgesi'nde büyük önem addettiğimiz ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, ekonomik ortaklıkların ve kültürel etkileşimin daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Gençlerimiz, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız ve iç dünyamız arasındaki temaslar arttıkça bu dostluk çok daha sağlam temellere oturacaktır" dedi.