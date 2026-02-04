CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her fırsatta "kreş açtık" diyerek reklam malzemesi yaptığı mekanların, aslında MEB müfredatından uzak ve denetimsiz yapılar olduğu tescillendi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddialar, CHP’li belediyenin "kreş" adı altında hangi karanlık odaklara kapı açtığını bir kez daha sorgulattı.
Eğitim değil, denetimsiz bir süreç!
Videonun içeriğine göre, İmamoğlu’nun "Yuvam İstanbul" projesi kapsamında açtığı yerlerin resmi birer anaokulu statüsünde olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı denetiminden kaçırıldığı ifade ediliyor. Denetimsiz bu yapılarda çocukların kime emanet edildiği ise tam bir muamma.
Personel profili endişe veriyor: Örgütsel bağlantı ve sapkın ideolojiler
İddialar sadece denetimsizlik ile sınırlı değil. Bu sözde kreşlerde görev alan bazı personelin arka plandaki bağlantıları dudak uçuklatıyor:
- İBB bünyesindeki bu merkezleri yöneten kadroların örgütsel bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
- Bazı yöneticilerin eşcinsel lobileri ve marjinal aktivist gruplarla yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.
- Denetimsiz bırakılan bu alanların, çocukların gelişiminden ziyade belirli ideolojik ajandalar için mi kullanıldığı sorusu gündemde.
Darp ve istismar iddiaları bardağı taşırdı
İBB’ye bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddiaları üzerine açılan iki ayrı soruşturma, CHP belediyeciliğinin geldiği noktayı özetler nitelikte. "Şişede durduğu gibi durmayan" bu kirli zihniyetin, en savunmasız varlıklarımız olan çocukları bile güvenli bir ortamdan mahrum bıraktığı görülüyor.
Sosyal Medya
Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'
Gündem
İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi