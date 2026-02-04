  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular Destici’den CHP’nin barış konferansına tepki: Bu ülkede savaş mı var ki barış konferansı düzenliyorsun! Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Gündem CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı
Gündem

CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her fırsatta "kreş açtık" diyerek reklam malzemesi yaptığı mekanların, aslında MEB müfredatından uzak ve denetimsiz yapılar olduğu tescillendi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddialar, CHP’li belediyenin "kreş" adı altında hangi karanlık odaklara kapı açtığını bir kez daha sorgulattı.

Eğitim değil, denetimsiz bir süreç!

Videonun içeriğine göre, İmamoğlu’nun "Yuvam İstanbul" projesi kapsamında açtığı yerlerin resmi birer anaokulu statüsünde olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı denetiminden kaçırıldığı ifade ediliyor. Denetimsiz bu yapılarda çocukların kime emanet edildiği ise tam bir muamma.

 

Personel profili endişe veriyor: Örgütsel bağlantı ve sapkın ideolojiler

İddialar sadece denetimsizlik ile sınırlı değil. Bu sözde kreşlerde görev alan bazı personelin arka plandaki bağlantıları dudak uçuklatıyor:

 

  • İBB bünyesindeki bu merkezleri yöneten kadroların örgütsel bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
  • Bazı yöneticilerin eşcinsel lobileri ve marjinal aktivist gruplarla yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.
  • Denetimsiz bırakılan bu alanların, çocukların gelişiminden ziyade belirli ideolojik ajandalar için mi kullanıldığı sorusu gündemde.

Darp ve istismar iddiaları bardağı taşırdı

İBB’ye bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik darp ve istismar iddiaları üzerine açılan iki ayrı soruşturma, CHP belediyeciliğinin geldiği noktayı özetler nitelikte. "Şişede durduğu gibi durmayan" bu kirli zihniyetin, en savunmasız varlıklarımız olan çocukları bile güvenli bir ortamdan mahrum bıraktığı görülüyor.

 

Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'
Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'

Sosyal Medya

Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'

İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi
İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi

Gündem

İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi

Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!
Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Gündem

Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23