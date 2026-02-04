Aslan'ın Fildişi kulesi geri döndü! Wilfried Singo 74 günlük hasreti İstanbulspor maçıyla bitirdi

  • İSTANBUL
Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan renklerine bağladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, uzun süren sakatlık kabusunu sonunda geride bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasında formasına kavuşan 25 yaşındaki yıldız, tam 74 gün sonra yeşil sahalara ayak bastı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, sakatlığının ardından 74 gün sonra İstanbulspor maçıyla sahalara döndü.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Fildişi Sahilli futbolcu sakatlığının ardından uzun bir süre ilk kez forma giydi. Müsabakaya yedek başlayan Singo, 75. dakikada Mario Lemina’nın yerine oyuna dahil oldu.

 

Son olarak 22 Kasım 2025 tarihinde Tredyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Park’ta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alan 25 yaşındaki futbolcu böylece 74 gün sonra sahalara döndü.

Bu sezon Fransız ekibi Monaco’dan transfer edilen Wilfried Singo, Süper Lig’de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere 11 maçta görev aldı.

