SON DAKİKA
Gündem Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?
Gündem

Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler, "bu kadar da olmaz" dedirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet protokolü gereği kullandığı konvoyları her fırsatta dillerine dolayan CHP zihniyeti, kendi genel başkanlarının lüks araç kuyruğu ve koruma ordusu karşısında adeta dilini yuttu.

Cebinden mi ödüyorsun Özgür Bey?

Deprem konutları üzerinden Cumhurbaşkanına "cebinden mi yaptın" diye soran CHP yandaşlarının, emanetçi başkan Özgür Özel’in onlarca araçlık konvoyunun yakıt parasını kimin ödediğine dair tek kelime etmemesi ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşın vergileriyle oluşturulan bu devasa koruma ordusunun ve lüks araçların millete ne katkısı olduğu merak konusu.

 

Kimden korunuyorsun?

Cumhurbaşkanının güvenlik önlemlerini "israf" diyerek eleştirenlerin, Özgür Özel’in Erdoğan’ı bile ikiye katlayan konvoyunu hangi mantığa sığdıracağı merak ediliyor. Kamuoyunda şu sorular yüksek sesle dillendirilmeye başlandı:

 

  • Özgür Özel halktan mı korkuyor, kimden korunuyor?
  • Bu araçların yakıt ve bakım giderleri, korumaların maaşları neden vatandaşın cebinden çıkıyor?
  • Milletin parasıyla yapılan bu şovun memlekete ne faydası var?

Görüntülerde ucu bucağı görünmeyen araç kuyruğu, CHP’deki "israf" söylemlerinin sadece lafta kaldığını, asıl şatafatın kimin tekelinde olduğunu net bir şekilde kanıtladı.

