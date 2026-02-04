Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...
Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için püf noktası mutlaka uygulanmalı...
Kış gecelerinin vazgeçilmezi kestane keyfi, bazen soyulmayan inatçı kabuklar yüzünden çileye dönüşebiliyor. Ancak kestaneyi dışarıda satılanlar gibi lokum kıvamında pişirmenin yolu aslında çok basit bir hazırlık aşamasında saklı. İşte kabuğu kendiliğinden ayrılan, içi kurumayan tam kıvamında kestanenin sırrı...
Evde kestane yaparken ya içi kuru kalıyor ya da kabuğu etine yapışıyor diyorsanız, yönteminizi değiştirme vakti geldi! Oysa ki doğru pişirme yöntemiyle tam kıvamında, yumuşacık ve lezzetli kestaneler elde etmek mümkün. İşte kestaneyi lokum kıvamına getiren, kabuğunu kolayca ayıran o yöntemler…
Lezzetli bir kestane pişirmenin ilk adımı, doğru kestaneleri seçmekten geçer. Lezzetli bir kestane parlak kabuklu, dolgun ve ağır olmalıdır.
İçinin boş olup olmadığını anlamak için ise elinize aldığınızda hafif gelen kestaneleri eleyerek devam edebilirsiniz. Ayrıca çatlak veya kurtlu kestaneleri kullanmamaya da özen gösterin.
Kestanelerin kolay soyulması için pişirmeden önce suda bekletmek oldukça büyük fayda sağlayan yöntemlerden biridir.
Kestaneleri yıkadıktan sonra bir kaba koyup üzerini geçecek kadar su ekleyerek en az 2 saat bekletin. Eğer vaktiniz varsa bir gece boyunca bekletmek çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Kestanenin kabuğunun kolayca ayrılması için en önemli adımlardan biri de doğru şekilde kesik atmaktadır.
Keskin bir bıçak kullanarak kestanenin bombeli kısmına yatay bir çizik atın ancak çiziğin çok derin olmamasına özen gösterin. Aksi takdirde kestane pişerken dağılabilir. Kestaneyi en lezzetli şekilde pişirmenin birkaç farklı yöntemi bulunur.
En pratik yöntemlerden biri döküm veya kalın tabanlı bir tavada pişirmektir. Doğru şekilde uyguladığınız adımlardan sonra kestaneyi tavaya yayın ve orta ateşte, ara ara sallayarak 15-20 dakika boyunca pişirin. Hafifçe yanık kokusu gelmesi kestanenin kıvama geldiğini gösterir. Kestaneleri fırında pişirmek için 200 dereceye ısıtılmış fırına dizin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Arada karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın. Fırından çıktıktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp birkaç dakika dinlendirmek kabuklarının kolayca ayrılmasını sağlar.
Eğer köz ateşi veya mangalınız varsa kestaneleri közün üzerine koyarak çevirerek pişirebilirsiniz. Közde pişen kestaneler hem lezzet açısından en doğal olanıdır hem de kabukları çok daha kolay ayrılır.
Kestaneleri pişirdikten sonra sıcakken nemli bir bezin içerisine sarıp birkaç dakika bekletmek, kabuklarının kendiliğinden ayrılmasını sağlar.
