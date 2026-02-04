  • İSTANBUL
Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için püf noktası mutlaka uygulanmalı...

#1
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kış gecelerinin vazgeçilmezi kestane keyfi, bazen soyulmayan inatçı kabuklar yüzünden çileye dönüşebiliyor. Ancak kestaneyi dışarıda satılanlar gibi lokum kıvamında pişirmenin yolu aslında çok basit bir hazırlık aşamasında saklı. İşte kabuğu kendiliğinden ayrılan, içi kurumayan tam kıvamında kestanenin sırrı...

#2
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası burada saklıymış! Lokum gibi yapan o yöntem: Kabuğu kendiliğinden ayrılacak…

#3
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Evde kestane yaparken ya içi kuru kalıyor ya da kabuğu etine yapışıyor diyorsanız, yönteminizi değiştirme vakti geldi! Oysa ki doğru pişirme yöntemiyle tam kıvamında, yumuşacık ve lezzetli kestaneler elde etmek mümkün. İşte kestaneyi lokum kıvamına getiren, kabuğunu kolayca ayıran o yöntemler…

#4
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Lezzetli bir kestane pişirmenin ilk adımı, doğru kestaneleri seçmekten geçer. Lezzetli bir kestane parlak kabuklu, dolgun ve ağır olmalıdır.

#5
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası burada saklıymış! Lokum gibi yapan o yöntem: Kabuğu kendiliğinden ayrılacak…

#6
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

İçinin boş olup olmadığını anlamak için ise elinize aldığınızda hafif gelen kestaneleri eleyerek devam edebilirsiniz. Ayrıca çatlak veya kurtlu kestaneleri kullanmamaya da özen gösterin.

#7
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası burada saklıymış! Lokum gibi yapan o yöntem: Kabuğu kendiliğinden ayrılacak…

#8
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestanelerin kolay soyulması için pişirmeden önce suda bekletmek oldukça büyük fayda sağlayan yöntemlerden biridir.

#9
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası burada saklıymış! Lokum gibi yapan o yöntem: Kabuğu kendiliğinden ayrılacak…

#10
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestaneleri yıkadıktan sonra bir kaba koyup üzerini geçecek kadar su ekleyerek en az 2 saat bekletin. Eğer vaktiniz varsa bir gece boyunca bekletmek çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Kestanenin kabuğunun kolayca ayrılması için en önemli adımlardan biri de doğru şekilde kesik atmaktadır.

#11
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Keskin bir bıçak kullanarak kestanenin bombeli kısmına yatay bir çizik atın ancak çiziğin çok derin olmamasına özen gösterin. Aksi takdirde kestane pişerken dağılabilir. Kestaneyi en lezzetli şekilde pişirmenin birkaç farklı yöntemi bulunur.

#12
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

En pratik yöntemlerden biri döküm veya kalın tabanlı bir tavada pişirmektir. Doğru şekilde uyguladığınız adımlardan sonra kestaneyi tavaya yayın ve orta ateşte, ara ara sallayarak 15-20 dakika boyunca pişirin. Hafifçe yanık kokusu gelmesi kestanenin kıvama geldiğini gösterir. Kestaneleri fırında pişirmek için 200 dereceye ısıtılmış fırına dizin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Arada karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın. Fırından çıktıktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp birkaç dakika dinlendirmek kabuklarının kolayca ayrılmasını sağlar.

#13
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Eğer köz ateşi veya mangalınız varsa kestaneleri közün üzerine koyarak çevirerek pişirebilirsiniz. Közde pişen kestaneler hem lezzet açısından en doğal olanıdır hem de kabukları çok daha kolay ayrılır.

#14
Foto - Kestaneyi mükemmel pişirmenin püf noktası meğer burada saklıymış! İnce detay...

Kestaneleri pişirdikten sonra sıcakken nemli bir bezin içerisine sarıp birkaç dakika bekletmek, kabuklarının kendiliğinden ayrılmasını sağlar.

