Herkes doğruladı... Kediler eşyaları neden yere atıyor? Cevabı sizi çok şaşırtacak!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkes doğruladı... Kediler eşyaları neden yere atıyor? Cevabı sizi çok şaşırtacak!

Kedilerin evde eşyaları masadan yere itme alışkanlığı sosyal medyada viral olan bir konu haline geldi.

Bir kedi sahibinin yönelttiği "Kediler neden masadaki eşyaları düşürmeyi seviyor?" sorusu, verilen yanıtlarla pek çok hayvanseverin bakış açısını değiştirdi.

Evcil hayvan sağlığı platformu PetMD'ye göre bu davranışın ardında üç temel neden bulunuyor.

İlk neden, kedi sahiplerinin farkında olmadan bu alışkanlığı teşvik etmesi.

Kediler, bir bardak ya da süs eşyasını iterken sahibinden tepki aldığını fark ettiğinde, bunu ilgi çekmenin etkili bir yolu olarak öğreniyor.

İkinci neden ise can sıkıntısı. Gün içinde yeterince uyarılmayan, oyuncakları olmayan ya da uzun süre yalnız kalan kediler, kendi eğlencelerini oluşturma yoluna gidiyor. Bu noktada masadaki objeler onlar için hem kolay ulaşılabilir hem de eğlenceli bir hedef haline geliyor.

Üçüncü neden ise tamamen doğal içgüdülerle ilgili. Kediler doğuştan avcı ve ani hareket eden nesnelere karşı büyük bir ilgi duyuyor. Bir objeyi patisiyle itip yere düşürmek, onlar için avlanma davranışının küçük bir yansıması gibi görülüyor. Bu nedenle böcek izlemeyi ya da hızlı hareket eden oyuncaklarla oynamayı da seviyorlar.

Paylaşımın altına yorum yapan birçok kedi sahibi, bu durumu kendi deneyimleriyle doğruladı.

